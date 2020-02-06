Причиной пожара на Каменноостровском стала утечка газа

Неосторожная работа перфоратором стала причиной пожара в квартире на Каменноостровском проспекте, 6. Об этом «Фонтанке» рассказали вечером 6 февраля в «ПетербургГазе».

«Предположительно, при установке жильцом электробойлера в ванной комнате произошло повреждение перфоратором газопровода, зашитого в кафель и гипрок», — отметили на предприятии.

Утечка газа привела к пожару. Загорелись перекрытия на площади два квадратных метра. Из шестого дома на Каменноостровском проспекте эвакуировали 40 человек. Локализовать возгорание удалось к 15.40.



