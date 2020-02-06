Россия не хочет, но ОПЕК+ рекомендует: добыча нефти может быть серьезно сокращена из-за коронавируса

Объединенный технический комитет ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти и примкнувшие союзники) рекомендовал сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки до июня.

Как сообщает 6 февраля Reuters, Россия в связи с рекомендацией попросила «больше времени для консультаций». Она не поддерживает более глубокое сокращение добычи нефти и предлагает продлить действующее соглашение.

Отметим, комитет является консультативным органом. Окончательное решение должно быть принято на заседании министров стран – участниц соглашения 5–6 марта.

Саудовская Аравия, как ранее сообщал The Wall Street Journal, хочет добиться снижения добычи на 500 тыс. баррелей в день всеми участниками сделки ОПЕК+.



