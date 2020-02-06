Адвокат обвиненного в госизмене пенсионера утверждает, что тот работал на российские спецслужбы. СМИ пишут, что мужчина недавно вернулся из Китая

Адвокат обвиненного в госизмене пенсионера из Владивостока Виктора Королева заявил, что его подзащитный занимался контрразведкой. Об этом 6 февраля пишет РИА Новости.

«Господин Королев виновным себя не признает, считает себя патриотом нашего отечества. На протяжении 15 лет он выполнял государственные задания, по заданию наших спецслужб он изобличал представителей других разведок в нашей стране», – сказал агентству адвокат Артур Катанский.

Защитник не уточнил, на какой должности и в каком ведомстве якобы работал Королев. Фабула уголовного дела засекречена. Отметим, пенсионера задержали во Владивостоке еще два месяца назад, однако об этом стало известно только накануне. Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца содержание Королева под стражей. Заседание было закрытым, однако некоторые подробности после него все же выяснились: мужчине 69 лет, он зарегистрирован во Владивостоке и официально является безработным пенсионером.

Прокурор заявил, что Королев совершил преступление, связанное «с посягательством на государственную безопасность Российской Федерации». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как отмечает РИА Новости, пенсионер недавно посещал Китай с деловой поездкой. Судя по его профилю в «Одноклассниках», Королев увлекается биографией полковника ГРУ Владимира Квачкова, ранее осужденного по делу о подготовке вооруженного мятежа (недавно вышел на свободу).



