В сети появился «вечный справочник» о Петре I. Историк ВШЭ работал над ним 40 лет

Электронный портал-хронику со всей информацией о Петре I создал научный руководитель департамента истории Высшей школы экономики в Петербурге Евгений Анисимов. Исследователь почти сорок лет собирал информацию об императоре, чтобы понять, чем тот занимался в каждый из дней жизни, и открыл сайт-энциклопедию. Дополнять данные в ней предлагают всем пользователям.

Как 6 февраля сообщили в Высшей школе экономики, учёный «зафиксировал около 40 тысяч фактов биографии Петра Великого» и помимо дат и событий включил в хронику официальные и личные письма, указы, манифесты и резолюции. Портал состоит из двух главных страниц: «Общий поиск» и «Поиск по персонам». Начальные ссылки на первой названы «Венчание Алексея Михайловича с Наталией Кирилловной Нарышкиной в Кремле. 22.01.2672», «В ночь с 29.05 на 30.05. 1672, ср-чт, Рождение П. В Кремле в 00 часов 48 мин.». После клика на них читатель получает развёрнутый комментарий, мнения исследователей о произошедшем и выдержки из научных статей. Ориентироваться в других событиях по дням можно или через строку поиска, или переключая страницы в хронологическом порядке.

Быстрее искать конкретные истории, связанные с Петром I, разработчики предлагают с помощью указания дополнительных имён и топонимов в специально отведённой графе. Биохронику Анисимов собирал 40 лет и работал по принципу «карточек», куда включал только «безусловные факты».

«Ни одна «бумажная» энциклопедия не может в этом смысле конкурировать с электронной. Мне кажется, что именно в таком подходе – будущее справочных пособий и энциклопедий. Я создал лишь основу для такого «вечного справочника», – цитируют в ВШЭ слова Евгения Анисимова. Сообщается, что присылать дополнения может любой желающий. «Исправленные» места обозначат пометкой с именем и указаниями обратившегося.







Биохроникой, то есть «биографической хроникой», принято называть как таблички с набором дат, посвящённые жизни определённого человека, так и объёмные бумажные издания с дополнениями и пояснениями в виде документов. Евгений Анисимов – главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.



