В Смольном с пяти утра через 40 тысяч видеокамер наблюдают за тем, как снег убирают 7700 дворников

Более 7700 дворников ликвидировали последствия снегопада в Петербурге 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета Смольного.

По словам заместителя председателя жилкома Степана Куралова, обычный рабочий день дворника стартует в семь утра, но после предупреждения о надвигающемся снегопаде смену было решено начать на два часа раньше.

«В этом зимнем сезоне организован постоянный мониторинг хода уборки территории с использованием городской системы видеонаблюдения, объединяющей на настоящий момент порядка 40 тысяч видеокамер во всех районах города. В случае фиксации посредством камер видеонаблюдения некачественной уборки данная информация в онлайн-режиме передается районным службам для принятия незамедлительных мер», — отметил Куралов.

К утру из города вывезли около 1400 кубометров снега. В процессе уборки задействовали 532 единицы техники. Некоторые петербуржцы соскучились по снегу и не оценили порыв коммунальщиков.



