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Происшествия
06.02.2020 18:03
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В Ленобласти погиб водитель, Петербург обошелся без жертв. Летальной стала встреча RAV4 и фуры с бананами

За прошедшие сутки, 5 февраля, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 460 аварий. Без жертв не обошлось, и, как и накануне, погибшим был водитель.

Как сообщает 6 февраля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге инспекторы ДПС за минувший день зафиксировали 393 ДТП. Пострадавшие были в девяти случаях. Всего травмы получили 9 человек, среди них один ребенок. Погибших в городе не было.

В нескольких ДТП пострадали пешеходы. В Колпино столкнулись Hyundai Tucson и Fiat Doblo, и последний от удара вылетел на тротуар, где задел девушку-пешехода. Пострадавшая встала сама и вызывать «скорую» не стала, сообщали очевидцы. В Купчино последствия ДТП были серьезнее. На Балканской улице женщина попала под грузовик и получила тяжелые травмы.

В Ленобласти за 5 февраля произошло 67 дорожных аварий, из которых 7 были с пострадавшими. Травмы получили 11 человек, несовершеннолетних среди них нет. Один человек погиб в ДТП на «встречке» в Лужском районе.


Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 19:30 на 106-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков», в районе деревни Сорочкино, 57-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Toyota RAV4 со стороный Луги в направлении Петербурга, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes с полуприцепом под управлением 25-летнего беларуса. Обе машины от удара улетели в кювет.

В Ленобласти погиб водитель, Петербург обошелся без жертв. Летальной стала встреча RAV4 и фуры с бананами

В результате аварии водитель «Тойоты» от полученных травм погиб на месте. Его жена, ехавшая в качестве пассажирки, получила травмы средней степени тяжести. Водитель фуры не пострадал. Как добавляет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОР ДПС 2 ГИБДД, большегруз перевозил бананы из Беларуси.

«Асфальт сухой на момент ДТП. Пассажирка пояснить ничего не может», – добавляют в группе.

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