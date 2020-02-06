В КРТИ ждут знакомого. На руководство дорожным комитетом Смольного могут пригласить Андрея Левакина

Бывший замглавы КРТИ Андрей Левакин является вероятным кандидатом на должность председателя комитета. Он может повторить путь вице-губернатора Максима Соколова – из Смольного к Минтрансу и обратно.

Андрей Левакин / фото с сайта ФКУ «Ространсмодернизация»

О том, что кандидатура Андрея Левакина практически согласована на должность председателя КРТИ, «Фонтанке» рассказали несколько собеседников в транспортном блоке. По их словам, в последнее время он довольно регулярно появляется в Смольном. Если назначение состоится — в комитет вернется чиновник, который уходил на фоне конфликта с подрядчиками и после этого работал под министерским кураторством нынешнего вице-губернатора Максима Соколова.

В аппарате отраслевого вице-губернатора Максима Соколова информацию о кандидатуре Левакина не комментируют — как и в пресс-службе администрации губернатора. Слухи о новом председателе комитета идут с декабря, когда бывший глава Сергей Харлашкин ушел в «Метрострой» вместо арестованного Николая Александрова. И.о. председателя с тех пор является Андрей Семчанков, однако участники рынка ждут более постоянную фигуру.

Андрей Левакин с 2007 года работал в комитете по благоустройству и дорожному хозяйству, где на должности зампредседателя курировал вопросы капитального строительства и проектирования дорог. Когда ведомство в 2010 году распалось на комблаг и КРТИ, Левакин закономерно оказался во втором: туда он ушел вслед за Борисом Мурашовым, который возглавил КБДХ за год до «раскола».

Удивительным образом эхо от дробления комитетов догнало Левакина через пару лет: «Фонтанка» подробно описывала тогда мелодраматическую ситуацию с бывшим первым зампредом КБДХ Борисом Черняшенко. В январе 2010 года по итогам экстра-снежной зимы Валентина Матвиенко порекомендовала тем чиновниками, кто не справился с сугробами, «вязать носки». Черняшенко решил не ждать, пока ему выдадут клубок и спицы, и самостоятельно ушел — в декрет, благо семейное положение позволяло. В его отсутствие КБДХ перестал существовать, а его правопреемником стал КРТИ; поэтому, когда Черняшенко в начале 2012 года решил вернуться в Смольный из декрета, ему предстояло именно с Левакиным делить кресло первого зампреда комитета — даром что строительством дорог Черняшенко никогда не занимался. Повисла неловкая недельная пауза, в течение которой Левакин даже успел написать заявление об уходе. Однако в итоге Черняшенко сам уволился, сопроводив этот сильный ход словами: «Лучше уйти, чем остаться с предложением, которое унижает».





Левакин спокойно вернулся в свой кабинет на Караванной, однако в итоге просидел там лишь чуть больше месяца. Дело не в носках: в это время на поверхность выплеснулось недовольство работой комитета со стороны подрядчиков, которые донесли его до губернатора. Они утверждали, что заказчик нагружает их лишними документальными обязанностями, «режет» цену контракта, выкидывая из него коэффициент стесненности, крючкотворствует при приемке работ и вообще предпочитает ремонт старого строительству нового. Воззвание Георгий Полтавченко перенаправил в комитет, прошла пара горячих встреч, и в марте Левакин уволился.

То самое письмо Георгию Полтавченко писали члены ассоциации «Дормост»; тогда она объединяла крупнейших подрядчиков города, там состояли и «Пилон», и «АБЗ-Дорстрой», и «Мостострой-6», и «Буер», и ПО «Возрождение». Иных уж нет. «Мостострой-6» давно обрушился под собственным весом, «Пилон» надорвался на околофутбольных стройках и находится под наблюдением в рамках банкротного иска.

В любом случае вряд ли Левакин затаил зло, с карьерой у него все вполне себе сложилось, причем именно в дорожной отрасли. Сначала он ушел в Институт «Гипростроймост Санкт-Петербург», где был создано строительное направление, и возглавил одноименную управляющую компанию. А затем стал заместителем главы ФКУ «Ространсмодернизация». Оно занимается реализацией программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)», а также является госзаказчиком по некоторым крупным мероприятиям. Сумма контрактов доходила до 90 млрд рублей в год — например, ФКУ заказывало строительство нового сухогрузного района порта Тамань, проекты развития Мурманского транспортного узла и железнодорожного узла Восточный-Находка. Это же учреждение курирует проект транспортно-логистических центров: в их число, в частности, входит проект РЖД, который перетягивали из Бронки в Шушары.

Начальником Левакина был тоже человек не случайный: Илья Гудков, который в 2008–2012 годах руководил Агентством стратегических инвестиций Санкт-Петербурга. В ФКУ он оказался в 2013 году, а в январе 2019 года покинул «Ространсмодернизацию», и исполнять его обязанности начал Левакин. Позднее его сменил Игорь Васильев. Интересно, что в кадровых слухах по поводу транспортного блока Смольного фамилия Гудкова тоже звучала: его называли в шорт-листе на место главы комтранса. Аргумент был понятен: «Ространсмодернизация» подчиняется Министерству транспорта, которое много лет возглавлял Максим Соколов.

После перехода экс-министра на должность вице-губернатора ожидалось, что он приведет на ключевые должности проверенных им самим людей. Однако в итоге Илья Гудков совершил неожиданный для многих вояж в сторону Министерства природы и возглавил «Российского экологического оператора». Фигура Левакина, проработавшего с ним бок о бок несколько лет, кажется вполне адекватной заменой. При этом следует отметить, что Гудкова в РЭО называли креатурой братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. Передается ли этот статус от многолетнего начальника многолетнему заместителю — сказать сложно.

Говорить о 100-процентном назначении собеседники «Фонтанки» не решаются. Кивают на пример Кирилла Полякова, главы дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Вроде бы его тоже с Максимом Соколовым связывает долгий опыт совместной работы — Поляков был советником главы Минтранса. Вроде бы ему сразу расписали руководство комитетом по транспорту — хотя сам он утверждал, что это «не его уровень». Вроде бы даже кандидатуру согласовали — а назначения нет как нет.

СПАРК видит, что Андрей Левакин в феврале 2019 года появился в капитале компании РДН, которая занимается интеллектуальными транспортными системами: управлением дорожным движением, мониторингом светофорных объектов. Среди текущих проектов назван центр координации АСУДД, заказчиком по нему названа как раз дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Вместе с Антоном Либманом из РДН Левакин также значится среди учредителей ресторанной компании «Топ Хобпс СПб» – одноименный бар есть на Фонтанке. Кроме того, Левакин отметился в компании «Норс Трейдинг», которая занимается продажей напитков и которую ФНС не может найти по номинальному адресу.





Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»