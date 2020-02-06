«Коронавирус может разрушить мечты о китайском веке». Time поставил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

Журнал Time поставил на обложку очередного номера портрет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Образец опубликован 6 февраля в Twitter издания.

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q — TIME (@TIME) February 6, 2020

Заглавная статья номера называется «Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке». Журналисты утверждают, что кризис из-за коронавируса якобы показал «хрупкость китайского общества и системы управления страной». Проблему они видят в чрезмерной централизации политической власти.

«Вот обратная сторона созданной Си системы управления «сверху-вниз», никто ничего не делал до тех пор, пока не получил указание с самого верха», — пишет Time.





Кроме того, журналисты обращают внимание на недостаток информации о вирусе, из-за которого внутри Китая недоверие к приезжим может заканчиваться насилием. В небольших городах китайцы якобы встают с оружием в руках на пути приезжих из провинции Хубей (именно там находится эпицентр распространения инфекции — город Ухань).

Отметим, ранее Си Цзиньпин трижды оказывался на обложке Time. В октябре 2012-го, накануне его избрания на пост генсека ЦК КПК, журнал назвал его «следующим лидером несвободного мира». В ноябре 2014-го его представили как «Императора Си», в 2016-м он стал «Председателем Си».