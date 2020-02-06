Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -4
$ 62.80р
69.08р
18:54 06.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
06.02.2020 17:33
Печать

Привет из прокуратуры: «Взрывавшего» метро в Петербурге освободили, пусть теперь Госдума смотрит на казус Найденова

По требованию прокурора Центрального района Петербурга из камеры выпустили только что задержанного за одиннадцать ложных сообщений о терроризме. Никто не отрицает, что он угрожал и наводил панику. Но оказалось, что классическая статья 207 УК предполагает наказание только за готовящиеся взрывы и поджоги. А Ваня Найденов лгал о совершенных. Так случайно надзор нашел пробел в самой актуальной норме в тот момент, когда российские города минируют чуть ли не каждый день.

Привет из прокуратуры: «Взрывавшего» метро в Петербурге освободили, пусть теперь Госдума смотрит на казус Найденова

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», около 16 часов 6 февраля из камеры выпустили на свободу 26-летнего уроженца Сызрани Ивана Найденова. Как сообщало наше издание, 4 февраля его задержали оперативники Центра «Э» на 11-м ложном звонке в службу «112». Этим же днем следствие Центрального УМВД возбудило в отношении него классическую статью УК – 207-ю – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

Понятно, что Найденов был задержан на двое суток, и как раз сегодня, 6 февраля, следователь собирался выйти в суд с арестом. У следователя до сих пор есть все голосовые записи, изъятый телефон, с которого шли угрозы, признание. Хотя последнее уже процессуально безразлично.  

В удовлетворении ходатайства никто из оперативников не сомневался. Дело даже не в том, что с 26 февраля Найденов сообщал то по поводу пожаров, то о взрывах на станциях метро «Гостиный двор», «Пл. Александра Невского», а 31 января у всех дошло до истерики во время очередного «сигнала» сразу после крушения СКК. Но была надежда на то, что за последние месяцы сами суды постоянно минировали, так что люди в мантиях самостоятельно были на негативе. 

Однако к вечеру 5 февраля прокуратура Центрального района опротестовала возбуждение уголовного дела в отношении Найденова, а значит, поставила вопрос и о законности его помещения в камеру. В данном случае никаких интриг, только римское право.


Читаем статью 207 УК: «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений». Выделяем слово «готовящихся» и сравниваем со всеми лжесообщениями Найденова. Одно из них, кстати, по поводу станции метро «Владимирская», где якобы после взрыва лежат 15 тел петербуржцев, вы сами можете прослушать:

Найденов везде говорил только о том, что уже произошло. То пожар, но прямо сейчас горит. То бомба, но уже рвануло. Как бы не злились полицейские, формально прокуратура права. Более того, формально и следователь отправил в камеру невиновного. Фактически же в статье 207 найдена уловка, но справиться с ней может только Государственная дума.      

Что касается Вани, то следователь, сжав зубы, напечатав постановление о его освобождении, уже печатает текст о прекращении уголовного дела. Иван Найденов вышел, вещдок в виде телефона ему вернули. Дальше посмотрим на звонки в «02». 

Подробно о казусе Найдёнова читайте на 47news.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.02.2020 18:00

Месяц «сказочных цен» в «Образцовых кварталах»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» на февраль заморозила цены в готовых и строящихся жилых комплексах. Ряд квартир можно приобрести со скидкой от 25 000 до 200 000 рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2020 16:44

Новые предложения сразу в пяти жилых комплексах «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила ассортимент квартир в пяти жилых комплексах: «Заповедный парк», RIVIERE NOIRE, «Новая Охта», «Цветной город», «Ручьи». Всего в продажу поступило 602 квартиры. Выбирайте свой идеальный вариант!
пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
06.02.2020 16:00

"Алмаз – Антей" и компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве

6 февраля 2020 года в Индии АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и индийская компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники.
АО «Альфа-Банк»
06.02.2020 15:33

А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

Международный журнал Euromoney признал А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях.
предоставлено Группой RBI
06.02.2020 15:11

«Чтения со смыслом»: в Петербурге стартует цикл литературных вечеров под эгидой RBI

Старт проекта – 10 февраля в Домашнем театре Юсуповского дворца: рассказы из сборника «Отражения» Ирады Вовненко будет читать заслуженная артистка РФ Мария Миронова.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
06.02.2020 14:43

МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком». Закрытие книги заявок состоялось 05 февраля 2020 года.
ГК «Полис Групп»
06.02.2020 14:12

Эксперты ГК «Полис Групп»: Рост цен на жилье на 25% за 2 года вполне реален

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз озвучили в Совете Федерации, пишет газета «Известия».
www.shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
06.02.2020 11:41

«Петербургская Недвижимость» прогнозирует рост популярности ипотеки с государственной поддержкой

В прошлом году доля сделок с ипотекой на первичном рынке Петербурга составила 62%. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской Недвижимости» Юлия Мошкова на круглом столе Академии Бизнес-Финанс.
Павел Каравашкин
06.02.2020 11:29

Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог

На текущий ремонт дорог в Петербурге в 2020 году потратят 7 млрд рублей — это на 2 млрд больше, чем в прошлом, но все равно средств явно недостаточно.
ГК «Эталон»
05.02.2020 12:04

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

Банк «Возрождение» и АО БАНК «СНГБ» аккредитовали жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
предоставлено Becar Asset Management
05.02.2020 11:45

Коливинг YouCо оформят парижские дизайнеры

Дизайн общественных пространств коливинга YouCo, который появится на улице Орджоникидзе, 44, в Петербурге, выполнит парижская студия архитектуры и дизайна Cutwork.
фото предоставлено ГК «КВС»
05.02.2020 11:35

Новый детский сад в Янино заведен под крышу

В детском саду, который возводится на территории микрорайона «Ясно.Янино», завершились работы по монолитному каркасу и устройству кровли. Об этом сообщили в Группе компаний «КВС», которая занимается возведением социального объекта.