Привет из прокуратуры: «Взрывавшего» метро в Петербурге освободили, пусть теперь Госдума смотрит на казус Найденова

По требованию прокурора Центрального района Петербурга из камеры выпустили только что задержанного за одиннадцать ложных сообщений о терроризме. Никто не отрицает, что он угрожал и наводил панику. Но оказалось, что классическая статья 207 УК предполагает наказание только за готовящиеся взрывы и поджоги. А Ваня Найденов лгал о совершенных. Так случайно надзор нашел пробел в самой актуальной норме в тот момент, когда российские города минируют чуть ли не каждый день.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», около 16 часов 6 февраля из камеры выпустили на свободу 26-летнего уроженца Сызрани Ивана Найденова. Как сообщало наше издание, 4 февраля его задержали оперативники Центра «Э» на 11-м ложном звонке в службу «112». Этим же днем следствие Центрального УМВД возбудило в отношении него классическую статью УК – 207-ю – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Понятно, что Найденов был задержан на двое суток, и как раз сегодня, 6 февраля, следователь собирался выйти в суд с арестом. У следователя до сих пор есть все голосовые записи, изъятый телефон, с которого шли угрозы, признание. Хотя последнее уже процессуально безразлично.

В удовлетворении ходатайства никто из оперативников не сомневался. Дело даже не в том, что с 26 февраля Найденов сообщал то по поводу пожаров, то о взрывах на станциях метро «Гостиный двор», «Пл. Александра Невского», а 31 января у всех дошло до истерики во время очередного «сигнала» сразу после крушения СКК. Но была надежда на то, что за последние месяцы сами суды постоянно минировали, так что люди в мантиях самостоятельно были на негативе.

Однако к вечеру 5 февраля прокуратура Центрального района опротестовала возбуждение уголовного дела в отношении Найденова, а значит, поставила вопрос и о законности его помещения в камеру. В данном случае никаких интриг, только римское право.





Читаем статью 207 УК: «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений». Выделяем слово «готовящихся» и сравниваем со всеми лжесообщениями Найденова. Одно из них, кстати, по поводу станции метро «Владимирская», где якобы после взрыва лежат 15 тел петербуржцев, вы сами можете прослушать:

play stop mute max volume + 15s repeat - 15s скачать Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Найденов везде говорил только о том, что уже произошло. То пожар, но прямо сейчас горит. То бомба, но уже рвануло. Как бы не злились полицейские, формально прокуратура права. Более того, формально и следователь отправил в камеру невиновного. Фактически же в статье 207 найдена уловка, но справиться с ней может только Государственная дума.

Что касается Вани, то следователь, сжав зубы, напечатав постановление о его освобождении, уже печатает текст о прекращении уголовного дела. Иван Найденов вышел, вещдок в виде телефона ему вернули. Дальше посмотрим на звонки в «02».

Подробно о казусе Найдёнова читайте на 47news.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»