Рафик оказался виноват. Брата бывшего владельца «Черкизона» приговорили к 17 годам колонии за заказные убийства

Мособлсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика. Об этом 6 февраля пишет «Интерфакс».

Рафика Исмаилова признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, уточняет издание. Отметим, в уголовном деле предпринимателей было указано, что убийство бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева организовал Тельман Исмаилов. В составлении плана ему помогали родные братья — Вагиф и Рафик. Непосредственным исполнителем был Мехман Керимов, который и застрелил предпринимателей 15 мая 2016 года в салоне автомобиля на Новорижском шоссе. Как считает следствие, Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления, а затем соучастники помогли ему скрыться с места преступления. Керимов был приговорен к 13 годам строгого режима еще весной 2018 года.

Тельман и Вагиф Исмаиловы уехали за границу, в России они арестованы заочно.



