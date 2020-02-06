Водителей Купчино избавили от тумана. Теплоэнергетики заменили семь метров дырявой трубы

Дырявую трубу заварили во Фрунзенском районе Петербурга 6 февраля. Ремонтные работы у 9-го дома на улице Ярослава Гашека завершили к 15.25. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Теплосети Петербурга».

«В настоящий момент подача тепла и горячей воды осуществляется в штатном режиме», — добавили на предприятии.

Теплоэнергетики заменили 7 метров ненадежного трубопровода и провели диагностику нового участка.

Коммунальная авария на улице Ярослава Гашека произошла с утра. Из-за лопнувшей трубы улицы заволокло паром, это мешало проезду транспорта.







