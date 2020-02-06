«В прессе пишут полный ужас». Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации в Москве после попытки суицида. В видеообращении, опубликованном 6 февраля на ее странице в Instagram, спортсменка уверила, что с ней «всё хорошо». Она просто поранилась накануне из-за невнимательности.

«Хочу сказать, что со мной всё хорошо, всё прекрасно. В прессе пишут полный ужас, полную неправду, и, честно, у меня просто нет слов. Мне хочется и смеяться, и плакать от того, как можно было такое написать вообще без малейшего доказательства. Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась. Такое бывает, у всех бывает», – говорит в ролике Солдатова.

Александра Солдатова три раза выигрывала командный зачёт на чемпионатах мира в 2014, 2015 и 2018 годах. Ранее стало известно, что она не вошла в состав сборной России на этап Гран-при по художественной гимнастике, который пройдёт в Москве с 7 по 9 февраля 2020 года. По сообщениям её тренера, спортсменка не набрала необходимую форму и ещё не восстановилась после прошлых соревнований.



