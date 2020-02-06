Выходные в Финляндии 8–9 февраля: Эдельфельт, «Прогноз на будущее» и снежные гулянья

В этот уик-энд можно встряхнуть с себя зимнее оцепенение: в Тампере зарядиться энергетикой танцоров снежного танго, в Хельсинки помечтать о лете или поучаствовать в забеге с гирляндами. А семьи с детьми на весёлые гулянья ждут в Лаппеенранте.

Juho Kuva, Visit Finland

В субботу на юге Финляндии ожидается плюс два градуса Цельсия, в центральной части страны до минус трёх. В воскресенье и в центральных регионах столбик термометра поднимается до плюс двух. Осадков синоптики в эти выходные не обещают.

В Хельсинки открылась выставка «Альберт Эдельфельт и Романовы», на которой представлены картины финского художника, изображающие детей русской императорской семьи. Ранее экспозиция побывала в Санкт-Петербурге, однако в Художественном музее Синебрюхова её дополнила работа Эдельфельта «Под берёзами», которая недавно была обнаружена в Польше.

В музее современного искусства Киасма появилась новая выставка «Прогноз на будущее», исследующая взаимоотношения человека и других живых существ, особенно в условиях изменения климата и вымирания видов. В художественных произведениях показаны формы жизни, которые обычно не привлекают нашего внимания: микроорганизмы, насекомые, водоросли.





В эти выходные завершается Хельсинкский фестиваль фламенко. В субботу в театре «Савой» выступит испанская певица Эсперанса Фернандес. Поддерживая тему этого года «Поколения», компанию на сцене составит её отец-кантаор и сын-перкуссионист, также в концерте примет участие танцовщица Лусия «Ла Пиньона» и гитарист Мигель Анхель Кортес. Билеты стоят от 44 евро.

А на Хартвал-арене 8 февраля на вечере Emma Gaala соберутся самые популярные представители финской эстрады (Chisu, Anna Puu&Olavi Uutisvirta, Lauri Tahka, JVG и другие). Некоторые из них получат награды за свои успехи. Возможность познакомиться с миром шоу-бизнеса Финляндии обойдется в 29,90 евро.

В выставочном центре Хельсинки предлагают готовить лодку зимой. В этот уик-энд начинается выставка для любителей отдыха и спорта на воде Vene Bat. Там будут представлены маломерные суда, товары для рыбалки и водных видов спорта. Посетителей ждут с 10 до 18 часов, а билет для взрослых обойдется в 19 евро.

В парке Кайвопуйсто в субботу устроят забег Gore-Tex Winterrun. Дистанцию можно выбрать 5 км или 10 км. Причем стартовать участники будут в 17:30, а чтобы было не слишком темно, бегунам предложено украситься светоотражателями, гирляндами и фонариками, самые необычно подсвеченные спортсмены получат призы.

В Тампере 8 февраля устроят чемпионат мира по снежному танго. Жюри выберет победителей полуфинала и финала, но и зрители смогут отдать голоса за полюбившуюся пару, а в перерыве между состязаниями танцевать будут все желающие. Чемпионат состоится на площади Кескустори с 12 до 15 часов, вход свободный.

В Лаппеенранте 8 февраля устроят праздник для всей семьи в городском порту. С 17 до 21 часа там будут проходить разнообразные веселые соревнования, поблизости будет работать «снежное кафе». А также все желающие смогут принять участие в традиционном флешмобе: осветить путь вдоль озера Сайма принесенными свечами и фонариками изо льда.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»