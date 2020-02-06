Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: +0
$ 62.80р
69.08р
11:01 07.02.2020
Расширенный поиск

Финляндия
07.02.2020 09:22
Печать

Выходные в Финляндии 8–9 февраля: Эдельфельт, «Прогноз на будущее» и снежные гулянья

В этот уик-энд можно встряхнуть с себя зимнее оцепенение: в Тампере зарядиться энергетикой танцоров снежного танго, в Хельсинки помечтать о лете или поучаствовать в забеге с гирляндами. А семьи с детьми на весёлые гулянья ждут в Лаппеенранте.

Выходные в Финляндии 8–9 февраля: Эдельфельт, «Прогноз на будущее» и снежные гулянья

Juho Kuva, Visit Finland

В субботу на юге Финляндии ожидается плюс два градуса Цельсия, в центральной части страны до минус трёх. В воскресенье и в центральных регионах столбик термометра поднимается до плюс двух. Осадков синоптики в эти выходные не обещают.

В Хельсинки открылась выставка «Альберт Эдельфельт и Романовы», на которой представлены картины финского художника, изображающие детей русской императорской семьи. Ранее экспозиция побывала в Санкт-Петербурге, однако в Художественном музее Синебрюхова её дополнила работа Эдельфельта «Под берёзами», которая недавно была обнаружена в Польше.

Выходные в Финляндии 8–9 февраля: Эдельфельт, «Прогноз на будущее» и снежные гулянья

В музее современного искусства Киасма появилась новая выставка «Прогноз на будущее», исследующая взаимоотношения человека и других живых существ, особенно в условиях изменения климата и вымирания видов. В художественных произведениях показаны формы жизни, которые обычно не привлекают нашего внимания: микроорганизмы, насекомые, водоросли.


В эти выходные завершается Хельсинкский фестиваль фламенко. В субботу в театре «Савой» выступит испанская певица Эсперанса Фернандес. Поддерживая тему этого года «Поколения», компанию на сцене составит её отец-кантаор и сын-перкуссионист, также в концерте примет участие танцовщица Лусия «Ла Пиньона» и гитарист Мигель Анхель Кортес. Билеты стоят от 44 евро. 

А на Хартвал-арене 8 февраля на вечере Emma Gaala соберутся самые популярные представители финской эстрады (Chisu, Anna Puu&Olavi Uutisvirta, Lauri Tahka, JVG и другие). Некоторые из них получат награды за свои успехи. Возможность познакомиться с миром шоу-бизнеса Финляндии обойдется в 29,90 евро.

В выставочном центре Хельсинки предлагают готовить лодку зимой. В этот уик-энд начинается выставка для любителей отдыха и спорта на воде Vene Bat. Там будут представлены маломерные суда, товары для рыбалки и водных видов спорта. Посетителей ждут с 10 до 18 часов, а билет для взрослых обойдется в 19 евро. 

В парке Кайвопуйсто в субботу устроят забег Gore-Tex Winterrun. Дистанцию можно выбрать 5 км или 10 км. Причем стартовать участники будут в 17:30, а чтобы было не слишком темно, бегунам предложено украситься светоотражателями, гирляндами и фонариками, самые необычно подсвеченные спортсмены получат призы. 

В Тампере 8 февраля устроят чемпионат мира по снежному танго. Жюри выберет победителей полуфинала и финала, но и зрители смогут отдать голоса за полюбившуюся пару, а в перерыве между состязаниями танцевать будут все желающие. Чемпионат состоится на площади Кескустори с 12 до 15 часов, вход свободный.

В Лаппеенранте 8 февраля устроят праздник для всей семьи в городском порту. С 17 до 21 часа там будут проходить разнообразные веселые соревнования, поблизости будет работать «снежное кафе». А также все желающие смогут принять участие в традиционном флешмобе: осветить путь вдоль озера Сайма принесенными свечами и фонариками изо льда.

представительство Лаппеенранты

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

представительство Лаппеенранты

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.02.2020 10:28

В 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 37 корпус

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №37, расположенного в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья начинается от 2,3 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»/ Владимир Шабанов
07.02.2020 10:06

Девелоперский бизнес концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге возглавил Владимир Шабанов

Вице-президентом подразделения «Жилищное строительство, Россия», финского концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге назначен Владимир Шабанов.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.02.2020 18:00

Месяц «сказочных цен» в «Образцовых кварталах»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» на февраль заморозила цены в готовых и строящихся жилых комплексах. Ряд квартир можно приобрести со скидкой от 25 000 до 200 000 рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2020 16:44

Новые предложения сразу в пяти жилых комплексах «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила ассортимент квартир в пяти жилых комплексах: «Заповедный парк», RIVIERE NOIRE, «Новая Охта», «Цветной город», «Ручьи». Всего в продажу поступило 602 квартиры. Выбирайте свой идеальный вариант!
пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
06.02.2020 16:00

"Алмаз – Антей" и компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве

6 февраля 2020 года в Индии АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и индийская компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники.
АО «Альфа-Банк»
06.02.2020 15:33

А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

Международный журнал Euromoney признал А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях.
предоставлено Группой RBI
06.02.2020 15:11

«Чтения со смыслом»: в Петербурге стартует цикл литературных вечеров под эгидой RBI

Старт проекта – 10 февраля в Домашнем театре Юсуповского дворца: рассказы из сборника «Отражения» Ирады Вовненко будет читать заслуженная артистка РФ Мария Миронова.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
06.02.2020 14:43

МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком». Закрытие книги заявок состоялось 05 февраля 2020 года.
ГК «Полис Групп»
06.02.2020 14:12

Эксперты ГК «Полис Групп»: Рост цен на жилье на 25% за 2 года вполне реален

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз озвучили в Совете Федерации, пишет газета «Известия».
www.shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
06.02.2020 11:41

«Петербургская Недвижимость» прогнозирует рост популярности ипотеки с государственной поддержкой

В прошлом году доля сделок с ипотекой на первичном рынке Петербурга составила 62%. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской Недвижимости» Юлия Мошкова на круглом столе Академии Бизнес-Финанс.
Павел Каравашкин
06.02.2020 11:29

Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог

На текущий ремонт дорог в Петербурге в 2020 году потратят 7 млрд рублей — это на 2 млрд больше, чем в прошлом, но все равно средств явно недостаточно.
ГК «Эталон»
05.02.2020 12:04

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

Банк «Возрождение» и АО БАНК «СНГБ» аккредитовали жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».