Девелоперский бизнес ЮИТ в Петербурге возглавил Владимир Шабанов

Владимир Шабанов назначен на должность вице-президента ЮИТ, Жилищное строительство, Россия, Санкт-Петербург, и будет руководить девелоперским бизнесом ЮИТ в Петербурге. Об этом сообщили «Фонтанке» в петербургском подразделении финского концерна.

Владимир Шабанов работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Петербурга более 20 лет. В частности, в ЮИТ с октября 2012 года он занимал ряд ответственных позиций, руководил реализацией крупных девелоперских проектов, с 2018 года возглавлял направление «Девелопмент» в компании «ЮИТ Санкт-Петербург».

Как отметил Владимир Шабанов, компания надеется в конце 2020 года вывести на рынок два новых проекта жилых комплексов в Петербурге на приобретенных участках. Один из них – в Адмиралтейском районе, на Курляндской улице, – ЮИТ приобрел в конце 2019 года. В ближайшей перспективе будет объявлено о покупке еще двух участков.



