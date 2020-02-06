В петербургском зоопарке из маминой сумки показался детеныш древесного кенгуру. Первые фото и видео смотрите на «Фонтанке»

Теплой зимой в семье кенгуру Беннетта, также известного как Валлаби Беннет, случилось прибавление. У кенгуру Хлои из сумки показалась мордочка детеныша. Пол малыша будет ясен только через несколько месяцев.

О том, что Хлоя в четвертый раз стала мамой, 6 февраля в сообществе «ВКонтакте» рассказал петербургский зоопарк.

Фото: Ленинградский зоопарк / vk.com

«Пару дней назад из её сумки высунулась очаровательная мордочка. Вес детенышей этих животных при рождении составляет всего 1 грамм, а размером крохи не больше горошины. Сразу после появления на свет они перебираются в теплые мамины сумки, где потихоньку подрастают. Выглядывать любопытные носы начинают примерно через полгода после рождения», – сообщают в Зоо.





Пока малыш, высунув голову, рассматривает происходящее вокруг из сумки. Определить его пол сотрудники зоопарка смогут через несколько месяцев, когда он сможет и начнет самостоятельно перемещаться по вольеру.

Сейчас в Ленинградском зоопарке семь взрослых особей кенгуру (четыре самки и три самца) и один детеныш. Не исключено, что, немного повзрослев, он отправился в путешествие по обмену с другим зоопарком России или даже мира.