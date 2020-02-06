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06.02.2020 16:44
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Новые предложения сразу в пяти жилых комплексах «Группы ЛСР»

Новые предложения сразу в пяти жилых комплексах «Группы ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила ассортимент квартир в пяти жилых комплексах: «Заповедный парк», RIVIERE NOIRE, «Новая Охта», «Цветной город», «Ручьи». Всего в продажу поступило 602 квартиры. Выбирайте свой идеальный вариант!

В домах 1,2, 4 жилого комплекса комфорт-класса «Заповедный парк» доступны к продаже 109 квартир площадью от 20 до 65 кв. м. Минимальная цена квадратного метра в жилом комплексе – от 102 000 рублей. «Заповедный парк» возводится в непосредственной близости от Новоорловского заказника, Суздальских  озер и Шуваловского карьера.

В домах 1 и 2 жилого комплекса бизнес-класса RIVIERE NOIRE в продажу выведены 53 квартиры площадью от 34 от 94 кв. м. Минимальная цена квадратного метра в жилом комплексе – от 144 000 рублей. В RIVIERE NOIRE предусмотрены умные планировочные решения и сбалансированная квартирография.

Ассортимент квартир в доме 21 жилого комплекса «Новая Охта» пополнился пулом из 97 новых вариантов площадью от 36 до 68 кв. м. Минимальная цена квадратного метра в жилом комплексе – от 85 500 рублей. В жилом комплексе «Новая Охта» предусмотрены удобные планировки, ориентированные на семейного покупателя, площадки для спорта и отдыха взрослых и детей, зеленые уютные дворы.

В домах 5 и 6а квартала 19 жилого комплекса «Цветной город» доступны к продаже 76 новых квартир площадью от  36 до 55 кв. м. Семейный квартал 19 жилого комплекса «Цветной город» – это дома переменной этажности, строящиеся вдоль живописного леса и реки Охта. В домах 2 и 3 квартала 26 «Цветного города» выведены в продажу 84 квартиры площадью от 19 до 61 кв. м. Квартирографию этой части «Цветного города» составляют новые компактные, функциональные и удобные планировки. Минимальная цена квадратного метра в жилом комплексе – от 81 500 рублей.

В жилом комплексе «Ручьи» предложение пополнили 183 квартиры площадью от 19 до 78 кв. м. Минимальная цена квадратного метра в жилом комплексе – от 92 000 рублей. Жилой комплекс «Ручьи» – новый проект комфорт-класса в Красногвардейском районе. В комплексе предусмотрены функциональные и компактные квартиры. Внутренняя территория комплекса будет полностью облагорожена: здесь появятся деревья, кустарники, газоны, прогулочные аллеи и дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Заповедный парк» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ЖК Riviere Noire - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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