Демьян Кудрявцев больше не владелец газеты «Ведомости». Доля ушла партнеру

О том, что больше полугода бывший гендиректор «Коммерсанта» является уже и бывшим хозяином «Ведомостей», стало известно во время интервью, которое вышло на канале RTVI 6 февраля. Новым владельцем газеты «Ведомости» стал его бизнес-партнер – Владимир Воронов.

Как пишет РБК, учредителем и издателем печатного СМИ «Ведомости» и электронного периодического издания vedomosti выступает АО «Бизнес Ньюс Медиа». Его единственным собственником, по данным Росстата, является АО «Аркан Инвестмент». А акционером, по данным ЕГРЮЛ за ноябрь 2015 года, значится Яна Мозель-Кудрявцева.

Кудрявцев приобрел 33% компании-владельца «Ведомостей» у финской Sanoma Corp. весной 2015 года. Но через полгода передал пакет жене — Мозель-Кудрявцевой. Необходимость в этом возникла из-за вступивших с начала 2016 года поправок в закон «О СМИ», запрещающих иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть более чем 20% в компаниях-учредителях российских СМИ. А Демьян Кудрявцев на тот момент имел гражданство Израиля, от которого он потом отказался, но не мог подтвердить это документально.

В феврале 2017 года Кудрявцев был лишен российского гражданства: МВД приняло такое решение в соответствии со ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» (решение о приобретении гражданства отменяется, если установлено, что заявитель использовал подложные документы или заведомо ложные сведения).

Аудитория одного номера «Ведомостей» в марте-июле 2019 года составляла, по данным Mediascope, 207,8 тыс. человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах.



