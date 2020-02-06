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06.02.2020 16:29
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Коронавирус обрушил акции Tesla после двух дней невиданного роста

Акции Tesla после двух дней стремительного роста так же стремительно упали 5 февраля. В какой-то момент падение составило целых 20,6 процента, но потом ценные бумаги отыграли немного и закончили биржевую сессию на отметке минус 17,2 процента. На пике акции Tesla стоили по 968 долларов, сейчас же – 734,70 доллара.

В предыдущие дни акции Tesla поднялись на невероятные 36 процентов на фоне начала производства Model 3 на китайском Giga Shanghai и обнародования отчета о прибылях партнера фирмы – японской компании Panasonic. В падении 5 февраля, по мнению CNN, виноват коронавирус, из-за которого компания вынуждена была объявить о возможных задержках с поставками электромобилей с завода в Шанхае.

Tesla пришлось остановить конвейер в Шанхае, поскольку китайские власти из-за эпидемии продлили до 9 февраля каникулы, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю. Поэтому ожидается, что поставки готовых электромобилей китайским покупателям, запланированные на февраль, не удастся выполнить в заявленные сроки.

Первые Tesla Model 3 клиенты в Поднебесной получили уже в январе. Ожидалось, что к февралю завод выйдет на стабильное производство. Однако распространение вируса вынудило многие автокомпании, включая Tesla, остановить производство, причем не только в самом Китае.


Но даже несмотря на падение, акции Tesla все равно выросли на 140 процентов за последние 12 месяцев и на 300 процентов – по сравнению с летним падением. При этом они остаются основным инструментом для биржевых спекулянтов, играющих на коротких продажах (так называемые «шорты») и зарабатывающих именно на падении цен акций. С лета «шорты», по подсчетам аналитиков, потеряли около 2,8 миллиарда долларов из-за постоянного роста Tesla. Нынешнее стремительное падение может немного компенсировать эти потери, но вряд ли это дастся биржевым спекулянтам легко.

Между тем аналитики Wall Street продолжают считать акции Tesla переоцененными, сообщает CNN. По мнению экспертов, красная цена для ценных бумаг компании Илона Маска – 444,44 доллара, что примерно на 40 процентов ниже нынешней цены, но на треть больше, чем год назад (307,51 доллара).

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