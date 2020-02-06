Месяц «сказочных цен» в «Образцовых кварталах»

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Строительная компания «Терминал-Ресурс» на февраль заморозила цены в готовых и строящихся жилых комплексах. Ряд квартир можно приобрести со скидкой от 25 000 до 200 000 рублей.

Застройщик ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводятся по кирпично-монолитной технологии из современных энергоэффективных материалов. Дома оборудованы бесшумными швейцарскими лифтами, в них применяется технология отопления «тёплый водяной пол».

Скидка в размере 200 000 рублей действует на оставшиеся «трёшки» свободной планировки в ЖК «Образцовый квартал 2». Объект сдан и заселён. Квартиру площадью 87 кв. м сейчас можно приобрести от 8 300 000 рублей с учётом скидки. Эта одно из лучших предложений в городе для жилья аналогичного класса.

Специальные цены установлены на квартиры с эркерами в «Образцовом квартале 3». Данный жилой комплекс состоит из трёх четырёхэтажных домов, образующих уютный обустроенный двор. Высота потолков в новостройке составляет 3 метра, а на верхнем этаже проектом предусмотрена установка каминов без дополнительных согласований. В эркерах выполнено панорамное остекление, это даёт возможность организовать зону отдыха или обеденную зону, аналогичную террасе загородного дома.

Привлекательные цены действуют в ЖК «Образцовый квартал 5» (объект введён в эксплуатацию) и ЖК «Образцовый квартал 6» (готовность – 80%, сдача – III квартал 2020 года). К покупке предусмотрен приятный бонус в виде скидки 25 000 рублей.

Это последние объекты застройщика, возведение которых началось до изменения законодательства о долевом строительстве. Эксперты по недвижимости компании «Центр развития» утверждают, дешевле уже не будет.

Сроки проведения акции: с 1.02.2020 года до 29.02.2020 года. Подробности – в отделе продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya