Водоканал потратит 53 млн на «Славу». Постоянный подрядчик предприятия к 9 мая отремонтирует фонтан в Парке Победы

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на работы по капремонту главного фонтана Московского парка Победы «Слава». Его планируют отремонтировать к 9 мая.

Как сообщает 6 февраля ГАТИ, капитальный ремонт фонтана будет проводиться силами ООО «Ялта». При этом производство работ разрешено до 15 мая.

Конкурс, по данным сайта госзакупок, разыграли в декабре. Единственную заявку подало ООО «Ялта», которое и получило контракт за 53 млн рублей. Согласно техзаданию, площадь фонтана составляет 510 кв. метров. Архитектурное решение и рисунок оформления чаши, а также авторское цветовое решение и водная картина фонтана сохраняются без изменений.

До начала работ необходимо провести мероприятия в соответствии с требованиями задания КГИОП на научно-исследовательские и проектные работы по сохранению объекта культурного наследия.





ООО «Ялта» является подрядчиком Водоканала на нескольких объектах. В частности, именно оно получило подряд на 130 млн рублей по итогам опроса горожан в 2019 году. Тогда были выбраны три фонтанных комплекса под приоритетную реконструкцию: «Мальчик и гуси» на пр. Королева, фонтан в Любашинском саду и конструкция в саду 30-летия Октября. В бюджете 2020 года прописана субсидия Водоканалу на капремонт фонтанов — 147 млн рублей.



