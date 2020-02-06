В Кремле объяснили, почему журналистам мерили температуру. Коронавирус ни при чём

Температуру пришедшим в Кремль журналистам измеряли с помощью тепловизоров из-за боязни не коронавируса, а сезонного гриппа.

Об этом 6 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. По её словам, в России по регионам начинает распространяться обычный грипп.

Информация о том, что Кремль предпринял меры предосторожности, чтобы не допустить вспышки 2019-nCoV, ранее появилась в СМИ. В четверг днём на вручение президентских премий молодым ученым за достижения в науке и инновациях журналистов пускали только после досмотра и измерения температуры.



