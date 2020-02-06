Рада – не место для дискуссий. Украинские депутаты подрались второй раз за день, у Тимошенко кровавая рана

Несколько народных депутатов попытались силой не допустить принятие резонансного закона, который может отменить многолетний мораторий на продажу сельхозземель.

«Драка у входа в президиум. Толкаются представители «Батькивщины» (противника реформы. — Прим. ред.) и «Слуг народа» (пропоненты поправокю — Прим. ред.). [Председатель Верховной Рады Руслан] Стефанчук призывает занять места, никто не слушает. «Доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных махачах-прыжках!» – передает 6 февраля из Рады издание «Страна.ua».

Затем оппозиция попыталась заблокировать трибуну, а экс-премьер и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко решила оборвать провода у микрофона спикера. Во время этого она до крови повредила себе палец. Народный депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия завил, что Тимошенко сломала государственное имущество и должна возместить ущерб.





В итоге депутатов удалось все-таки разнять, и они приступили к второму чтению закона, который должен разрешить иностранцам покупать украинские земли, но теперь только после референдума. К законопроекту подготовлено 9 томов правок.

Справка:

Осенью 2019-го украинские власти объявили о том, что мораторий на продажу сельхозземель, который действует на Украине уже 14 лет, может быть отменен. По словам президента Владимира Зеленского, на такой шаг нужно пойти, чтобы развивать фермерство и укрепить права собственников. Он особо отметил, что «землю забирать никто не собирается». Закон о земле стал поводом для нескольких «майданов» под лозунгом: «Земля – не товар, Украина – не базар».



