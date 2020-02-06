На Петроградской горела квартира в дореволюционном доме. На улицу вывели 40 человек

Огонь охватил квартиру на Петроградской стороне в Петербурге 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

Информация о возгорании в шестом доме на Каменноостровском проспекте поступило в ведомство в 14.52. Пламя разгорелось в двухкомнатной квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь уничтожил перекрытия. Спасатели эвакуировали 40 человек.

Локализовать возгорание удалось у 15.40. Обращений за медпомощью не зафиксировано.

Шестой дом на Каменноостровском проспекте построен в 1904 году. Автор проекта – архитектор Владимир Липский, стиль — эклектика.



