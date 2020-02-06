Вячеслав Макаров «озеленяет» Петроградский район в Генплане. Цель прежняя — борьба с застройкой

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подал ряд поправок в Генеральный план Петербурга. Депутат предложил перевести в рекреацию шесть земельных участков в Петроградском районе для «предотвращения многоэтажной уплотнительной застройки». Это следует из протокола комиссии по внесению изменений в Генплан, опубликованных на сайте комитета по градостроительству 6 февраля.

Спикер парламента предложил сделать рекреацией территорию завода «Ригель» на улице Профессора Попова, 38, — 9,3 га. Само предприятие также подало поправки: на перевод 0,1 га в зону многоэтажной застройки и 2,6 га в деловую зону в связи с планами редевелопмента территории. Первая заявка «Ригеля» получила добро, вторую комиссия отклонила.

Еще полтора га спикер хочет перевести в зону Р2 на Профессора Попова, 47. А также 1,1 га на Малой Зелениной улице, 8. В октябре 2019 года компания «Балтийская коммерция» получила разрешение на строительство на этом месте девятиэтажного дома с подземным паркингом. В «Балтийской коммерции» пояснили «Фонтанке», что поправка не затрагивает территорию стройки – рекреационную зону хотят создать по соседству.

Еще 0,4 га в границе Средней Колтовской, Пионерской и Петергофской улиц, на участке в настоящее время расположен шиномонтаж и мойка. Кроме того, предотвратить «многоэтажную уплотнительную застройку» спикер хочет на участке по адресу: Большая Разночинная, 27, где расположено здание медицинского центра. Все эти инициативы было решено учесть в редакции комиссии, соответственно, на следующий этап, общественные слушания, поправки выйдут откорректированными.





Депутат также попросил перевести в рекреацию 3,6 га комплекса зданий завода «Красное знамя», участки, ограниченные Корпусной, Пионерской и Большой Разночинной улицами. Заявка была отклонена.

Интересно, что в опубликованных протоколах комиссии пока отсутствует аналогичное предложение по участку между домами 19 и 23 на Большой Разночинной, на которой ООО «Орион» (входит в «Бронку Групп») строит клубный дом Family Loft. Осенью прошлого года спикер ЗакСа публично пообещал превратить участок в сквер и не допустить застройки. «Фонтанка» направила пресс-службе Макарова запрос, подавал ли спикер заявку на «озеленение» участка с помощью Генплана.

В парламент оперативно внесли законопроект о включении территории в состав зеленых насаждений, но документ до сих пор не прошел второе чтение. Заморозку законопроекта депутат объяснил позицией Верховного суда, который постановил, что частные территории незаконно включать в состав ЗНОП.

Запрета менять функциональное назначение частных земель в Генплане нет, и ранее со стройками на Петроградской стороне уже боролись подобным образом. Но суды встают на сторону застройщиков. Например, в январе 2020 года горсуд признал недействующим решение о присвоении статуса рекреации участку, где идет строительство ЖК Kingdom https://www.fontanka.ru/2020/01/27/157/ .



