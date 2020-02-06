Кокорин: Мое будущее зависит только от меня

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о том, как проходят сборы с «Зенитом-2», куда он был сослан за отказ переходить в «Сочи». В интервью сайту bobsoccer.ru футболист 6 февраля заявил, что первые дни в новом коллективе ему было непросто.

– Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде, – заявил Кокорин. – Понятно, что им тяжеловато – они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше. Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол.

По словам Александра, его здоровье в порядке. Также он ответил на вопрос, от кого зависит сейчас его будущее.

– Только от меня.





– Ни от чего и ни от кого другого? – уточнил журналист.

– Да, именно так.

Ранее стало известно, что Кокорин ведёт переговоры с калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином».