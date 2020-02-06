Кокорин: Мое будущее зависит только от меня
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о том, как проходят сборы с «Зенитом-2», куда он был сослан за отказ переходить в «Сочи». В интервью сайту bobsoccer.ru футболист 6 февраля заявил, что первые дни в новом коллективе ему было непросто.
– Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде, – заявил Кокорин. – Понятно, что им тяжеловато – они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше. Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол.
По словам Александра, его здоровье в порядке. Также он ответил на вопрос, от кого зависит сейчас его будущее.
– Только от меня.
– Ни от чего и ни от кого другого? – уточнил журналист.
– Да, именно так.
Ранее стало известно, что Кокорин ведёт переговоры с калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином».
Справка:
Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба «Сочи» о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/2020 годов. При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал эту информацию, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности между двумя клубами. Однако сам игрок переходить в «Сочи» категорически отказывается.