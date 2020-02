А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

АО «Альфа-Банк»

Международный журнал Euromoney признал А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях.

А-Клуб признан лидером в категориях Super Affluent Clients (US$ 1 million to US$ 5 million), Family Office Services и Research and Asset Allocation Advice. Рейтинг Euromoney — один из самых престижных в индустрии международных финансовых услуг.

«В прошлом году журнал Forbes признал А-Клуб лучшим private banking для миллионеров. С тех пор мы провели ребрендинг и перешли к модели социального private banking, стремясь стать для наших клиентов еще и площадкой клубного общения для обмена опытом и мнениями. Победа сразу в трех номинациях престижного рейтинга наглядно подтверждает, что нам удалось «подобрать ключик» к современному социально активному состоятельному клиенту. При этом основой для построения долгосрочных партнерских отношений с клиентами остается постоянное развитие наших сервисов», — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова.

Ежегодное исследование «Private Banking and Wealth Management Survey» журнала Euromoney («Банковское обслуживание и управление частным капиталом клиентов сегмента private») предоставляет качественный обзор лучших услуг в области банковского обслуживания частных клиентов в разрезе регионов и видов предоставляемого сервиса. В проведении исследования принимают участие банки и компании, управляющие частным капиталом.

