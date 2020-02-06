"Алмаз – Антей" и компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве

пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

6 февраля 2020 года в Индии АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и индийская компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники.

Подписание состоялось на пятой индийско-российской военно-промышленной конференции, которая прошла в рамках Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений "DEFEXPO INDIA – 2020".

С российской стороны подпись под документом поставил заместитель директора департамента Концерна ВКО "Алмаз – Антей", глава делегации на "DEFEXPO INDIA – 2020" Юрий Козлов, а с индийской стороны – глава компании Bharat Dynamics Limited Сиддхарт Мишра. Церемония подписания меморандума прошла в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Рязанцева и заместителя министра обороны Республики Индия Аджая Кумара.

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

"DEFEXPO INDIA – 2020" проходит с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).

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