Гость из Краснодарского края прокатился по Петербургу пьяным и решил не платить за бензин

Инспекторы ДПС задержали в Пушкинском районе Петербурга любителя халявного топлива. При этом машина оказалась чужой, а сам водитель – пьяным.

Как сообщает 6 февраля «Дорожный инспектор», вечером 5 февраля на АЗС «Несте», расположенную на Колпинском шоссе, 117, в Пушкине, приехал мужчина на легковом автомобиле. Около 20:10 он залил в бак бензина на 2698 рублей и уехал, не расплатившись.

Через пару часов инспекторы ДПС ОГИБДД Пушкинского района обнаружили скрывшийся автомобиль и задержали водителя, им оказался 32-летний житель Краснодарского края. Машина, как выяснилось, ему не принадлежит, а прежний владелец продал ее в октябре 2019 года.

Помимо этого задержанный оказался пьян: «надул» 1,269 мг/л, отмечают в группе. В отношении мужчины составили материалы по ч. 1 ст. 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Машину отправили на спецстоянку.



