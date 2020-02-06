Судьи пошли гулять по солнечному Петербургу. Минёры пробудились второй раз за день

Второй раз за день эвакуируются суды Петербурга. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба 6 февраля.

Из-за анонимных сообщений о заложенной бомбе отправились на выход Василеостровский, Красногвардейский, Приморский, Октябрьский, Сестрорецкий районные суды.

Первая волна эвакуаций прошла около десяти утра.

Накануне из-за сообщений, которые неизвестные разослали на электронные почты по всему городу, проверки прошли в 761 здании. Ждать на улице пришлось почти 29 тысячам человек. В названии ящиков шантажистов вновь фигурировала фамилия православного мецената Константина Малофеева: «120 биткоинов, украденных с биржи WEX» с него требуют ещё с ноября. При этом сам предприниматель свою причастность к крипторынку отрицает.



