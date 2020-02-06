«Чтения со смыслом»: в Петербурге стартует цикл литературных вечеров под эгидой RBI

предоставлено Группой RBI

Старт проекта – 10 февраля в Домашнем театре Юсуповского дворца: рассказы из сборника «Отражение» Ирады Вовненко будет читать заслуженная артистка РФ Мария Миронова.

Организатор проекта – благотворительный фонд «Ренессанс», в качестве генерального партнера выступила Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город»).

Каждое «Чтение» – это живая беседа между писателем, артистом и зрителями на вечные темы: отношения между людьми, поиск своего призвания, любовь, счастье, успех, смысл жизни...

Для Группы RBI обращение к таким «глобальным» вопросам неслучайно: неотъемлемой частью философии компания является стремление к гармонии, преобразование к лучшему окружающего мира. Поэтому RBI неоднократно становилась инициатором и спонсором культурных проектов, связанных с развитием личности и самосовершенствованием. Таким является, к примеру, «Школа будущих лидеров RBI» для талантливых петербургских старшеклассников или цикл видеоинтервью «Разговор со смыслом» – авторский медиа-проект президента RBI Эдуарда Тиктинского.

Тема чтения также близка RBI: ещё в 2016 году компания организовала собственные литературные чтения в построенном малоэтажном посёлке Mistola Hills.

Цикл «Чтения со смыслом» продлится целый год и включит в себя не только серию литературных вечеров с участием известных актёров театра и кино, но и создание профессиональной площадки для обмена опытом между состоявшимися и начинающими писателями, проведение электронного конкурса для молодых писателей и издание их произведений. Обо всём этом на пресс-конференции в понедельник 10 февраля 2020 года расскажут автор проекта, писатель Ирада Вовненко, писатель, филолог Андрей Аствацатуров, заслуженная артистка РФ Мария Миронова и президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.

Mistola Hills – застройщик ООО «Карелия Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

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