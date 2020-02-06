Свидетель обвинения. Кто помог сотрудникам ФСБ найти в Петербурге государственную измену

Аспирант СПбГУ Владимир Неелов обвиняется в посягательстве на безопасность страны. В основу дела легли составленная им аналитическая записка и показания одного человека. ФСБ не раскрывала личность свидетеля, но «Фонтанка» случайно встретила в суде человека, который, вероятно, выступает в этом качестве.

фото с сайта facebook.com, пользователь Владимир Неелов

Неелова задержали в октябре 2018 года и в режиме полной секретности арестовали. При обыске его и родительской квартир сотрудники ФСБ изъяли компьютеры и флешки, но через несколько месяцев вернули за ненадобностью. На жестких дисках и съемных носителях не оказалось значимой информации. В конце декабря 2019 года дело передали в Санкт-Петербургский городской суд. Оно слушается тройкой судей в закрытом режиме.

Известный новгородец

Утром 4 февраля 2020 года в здание Горсуда на Бассейной улице вошел высокий импозантный мужчина с легко узнаваемой внешностью. 38-летний Святослав Андрианов – известный новгородец, бывший советник губернатора Новгородской области, герой публикаций о самом себе, политический эксперт, участник встреч с министрами, директор новгородского «Центра политического анализа и информационной безопасности».

Отстояв очередь на входе, Андрианов сообщил приставам, что направляется в 713-й зал. Его сопровождал мужчина, показавший удостоверение ФСБ. Пара поднялась на седьмой этаж и скромно встала у окошка.





После небольшого ожидания Андрианов получил приглашение и вошел в зал со своим сопровождающим. Через несколько часов почти бегом покинул суд и скрылся.

В зале № 713, как следует из расписания дел Горсуда, рассматривалось уголовное дело Владимира Неелова. Специфика обвинений в государственной измене предусматривает закрытый процесс. Кроме участников процесса, туда имеют доступ только свидетели.

Государственная измена – это шпионаж, выдача составляющих гостайну сведений, консультационная и иная помощь иностранному государству, международной либо иностранной организации.

«Центр политического анализа и информационной безопасности» (ЦПАИБ) Святослава Андрианова имеет статус международной организации. Он открыл филиал в немецком городе Мессинген и с 2017 года отчитывается об иностранных источниках финансирования, следует из реестров НКО, которые ведет Минюст.

Динамичный человек

Андрианов воспитывался в семье потомственных «государственников». По словам его бывшей жены, дядя Святослава руководил контрразведкой Псковской дивизии ВДВ, дослужился до генерала. Отец работал 1-м секретарем Новгородского Горкома ВЛКСМ и членом бюро Новгородского обкома КПСС. Мать, по утверждению Андрианова, «стояла у истоков общества германо-советской дружбы».

Работая помощником депутата Госдумы, Андрианов в 2011 году попал на международную парламентскую практику. Полгода пробыл в Германии. Трудился в Бундестаге у христианских демократов и налаживал личные связи.

«Заводить знакомства – это конек Славы, – рассказали «Фонтанке» его земляки. – Он умеет подать себя и потом как бы невзначай попросить денег».

О своей близости к российским спецслужбам Святослав Андрианов намекал неоднократно, рассказали «Фонтанке» несколько его знакомых.

«Подтверждений он не давал, а мы и не просили. Может, блеф, а может, и правда. Он много говорит», – уточнил один из собеседников.

В 2010-х годах Андрианов зарегистрировал в Великом Новгороде федерацию практической стрельбы. В одном из интервью он рассказал, что его услугами – оружием, арендованной для стрельбы площадкой – пользуются представители спецподразделений.

В 2014 году Святослав Андрианов стал членом международной ассоциации «Ротари Интернэшнл». Она объединяет профессионалов и бизнесменов для реализации гуманитарных проектов.

Первый отечественный Ротари-клуб в 1990 году основал в Ленинграде бывший сотрудник Первого управления КГБ Андрей Ибрагимов – акционер банка «Санкт-Петербург», бывший совладелец юридической конторы «Мусин и партнеры», соучредитель Санкт-Петербургской общественной организации «Ветераны внешней разведки», в состав которой входит сослуживец Владимира Путина по КГБ Валерий Поломарчук.

Святослав Андрианов в 2014-м стал президентом новгородского Ротари-клуба. На следующий год его назначили секретарем, но скоро исключили из «братства». Как сообщил «Фонтанке» тогдашний президент клуба Сергей Макаров, Андрианову выделили около 100 тысяч рублей на организацию студенческой программы по обмену.

«За эти деньги он не отчитался, программу не провел, – вспоминает Макаров. – Мы просили вернуть, но безуспешно. Наш клуб был частью округа. У округа был губернатор, Штефан Штайн. Мы довели ему информацию и решили оставить ее внутри коллектива, в правоохранительные органы не обращались».

По мнению Макарова, Андрианов участие в Ротари использовал для расширения круга знакомств.

«Членство в клубе повышает доверие к тебе. Ты становишься своим в бизнес-среде. Для Святослава это было полезно», – говорит Макаров.

Штефан Штайн представлял в России Торговую палату Гамбурга и Российско-Германскую Внешнеторговую палату в Северо-Западном регионе. Теперь работает в Калининграде.

«Я помню Станислава Андрианова, – сказал Штайн в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». – Подтверждаю, что он был исключен из клуба за неаккуратную работу с деньгами. О том, что Святослав может быть причастен к спецслужбам, мне прямо не говорили. Но я это допускаю. Он яркий, динамичный человек – слишком хорошо это все выглядело, бросалось в глаза то, как он себя подает. В Ротари всегда были и есть люди, которые там [в системе спецслужб] находятся. Я даже иногда могу пальцем показать, кто это. Но наша организация законопослушная, мы не переживаем».

По данным службы судебных приставов, Святослав Андрианов находится в розыске как многолетний должник по разного рода обязательствам. Он не выплатил по алиментам, кредитам и займам более 1,5 миллиона рублей. Пожалуй, самой обсуждаемой в Великом Новгороде считается история с кредитом в банке «Уралсиб». Святослав взял миллион рублей под залог единственной родительской квартиры. С долгами не рассчитался, жилье ушло.

Владимир-аспирант

Сотрудник западных ЧВК Олег Валецкий, работавший в соавторстве с Владимиром Нееловым над несколькими книгами, считает дело эксперта недоразумением.

«С трудом представляю, что мог секретного узнать Владимир-аспирант, нигде не воевавший и не имевший допуска к гостайнам, – пишет Валецкий в ЖЖ. – Предполагаю, что его подвели чрезмерные патриотические настроения... В Питере он частенько посещал мероприятия ветеранов Донбасса, видимо, готовя свою диссертацию, при том, видимо, забыв, что на таких мероприятиях людей «разных» хватает. Человек, знающий иностранные языки, ездящий за границу и постоянно что-то выспрашивающий на таких мероприятиях, а при этом еще и «эксперт по ЧВК», вызывает привычное для нашей страны подозрение, и, возможно, кто-то в таких подозрениях переусердствовал».

Владимир Неелов – выпускник факультета международных отношений СПбГУ. Закончил магистратуру по направлению «стратегические исследования», поступил в аспирантуру, готовился защищать диссертацию. Специализируется на частных военных компаниях, современных войнах, военных доктринах. Автор работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа. Среди его клиентов были не только неправительственные организации. Для госорганов, например, он составлял отчеты по реформированию грузинских силовых структур, внутриполитической ситуации в Приднестровье и этноконфессиональной – в Крыму. Неелов создал крупнейший паблик «ВКонтакте» о ЧВК «Частные военные компании». На него подписаны более 25 тысяч человек.

«Первый раз слышу»

На следующий день после допроса в Санкт-Петербургском горсуде «Фонтанка» позвонила Андрианову и спросила, какие у него отношения с Нееловым.

– А, собственно, кто это такой? – отреагировал Андрианов.

– Это фигурант дела о госизмене.

– Господи-прости, никаких вообще. Я просто первый раз слышу о существовании такого человека.

– И вы вчера не давали показания в качестве свидетеля?

– Я весь день был в Москве. Поехал на поезде из Великого Новгорода, провел совещания и вечером на «Сапсане» вернулся.

В Сети «Фонтанка» нашла минимум два подтверждения знакомства Андрианова и Неелова. В октябре 2014 года они встречались в Международной школе по проблемам глобальной безопасности. Групповые снимки участников семинара опубликованы в Facebook на странице организатора – неправительственной организации «ПИР-Центр».

После знакомства, как выяснила «Фонтанка», Неелов стал сотрудничать с «Центром политического анализа и информационной безопасности» Андрианова. В том числе – составлять аналитические записки на основе открытых данных. В 2017 году Андрианов писал Неелову в Facebook. Из оказавшегося в распоряжении «Фонтанки» скриншота ясно, что они добавляли друг друга в друзья.

Одна из таких аналитических записок предположительно легла в основу уголовного дела. Экспертизу на наличие сведений, составляющих государственную тайну, проводило подведомственное ФСБ учреждение.

Расследование в отношении Неелова вели сотрудники УФСБ Новгородской области. По данным «Фонтанки», в материалах нет упоминаний о представителях иностранных организаций и иностранцах. Появление Станислава Андрианова в 713-м зале могло не быть случайностью. Близкие к расследованию собеседники «Фонтанки» сообщили, что он был заявлен свидетелем обвинения, причем единственным из «гражданских». Остальные – сотрудники ФСБ.

Александр Ермаков,

Елена Ваганова,

"Фонтанка.ру"