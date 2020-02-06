Минобороны показало первый полет обновленного стратегического ракетоносца Ту-160М под управлением Наскидянца

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Как сообщили 6 января в Минобороны, за штурвалом был летчик-испытатель Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова Анри Наскидянц.

«Полет проходил на высоте 1,5 км и длился 34 минуты. В ходе него экипаж проверил обновленные системы и оборудование самолета», – уточнили в военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что в рамках «глубокой модернизации» на бомбардировщик установили новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Дальность его полета возросла до одной тысячи километров.



