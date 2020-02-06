МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком»

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком». Закрытие книги заявок состоялось 05 февраля 2020 года.

По итогам 2019 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 80 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей.

Справка:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте: http://mkb.ru

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г. Источник информации, подлежащей раскрытию https://mkb.ru/investor/emitent-news