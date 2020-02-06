Перед допуском к Путину журналистов проверили на коронавирус

В Кремле усилили меры безопасности из-за бушующего 2019-nCoV, от которого умерли уже 563 человека. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента.

«При проходе на мероприятие всех журналистов просили остановиться. Представителей СМИ проверяли устройством, внешне похожим на видеокамеру. На вопрос корреспондентов, направлена ли эта проверка на пресечение распространения коронавируса, проверяющий специалист ответил «да», – так 6 февраля РИА Новости описывают проверку представителей СМИ перед заседанием президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию с участием Владимира Путина.

Проверка заняла всего несколько минут. Признаки коронавируса ни у кого из журналистов не нашли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новую процедуру «мерами предосторожности».

ВОЗ обвинила в распространении коронавируса международную компанию. После ее конференции в Сингапуре заболели несколько человек.



