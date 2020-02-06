Массовое ДТП с трамваем устроило транспортный коллапс на Светлановской площади

Движение транспорта в Выборгском районе Петербурга днем 6 февраля оказалось парализовано из-за ДТП с участием трамвая. Авария произошла на перекрестке, изрядно сузив проезд по одной из основных магистралей.

На Светлановской площади трамвай подбил автомобили Skoda Yeti и Hyundai Solaris, сообщает читатель «Фонтанки» Николай. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы пишут, что в ДТП попал еще и автобус, но, возможно, ему просто оказалось не проехать.

Из-за ДТП оказалось заблокировано движение в направлении центра, а из центра трамвай можно объехать только по одной полосе, добавляет Николай. По данным «Яндекс.Пробок», подъезд к площади оказался затруднен со всех сторон.



