Дьявол носит Prada теперь и в Москве. Главу американского Vogue россиянам покажут по цене Тони Роббинса

Конференция в столице стала причиной для первого визита в Россию экс-члена комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам.

«Впервые в России на конференции CNDD выступит Анна Винтур, главный редактор Vogue US, художественный директор (US) и консультант по глобальному контенту Cond? Nast», – подтверждает 6 февраля информацию о визите российский Vogue.

Посетителям мероприятия обещают сведения о digital-инструментах, инновациях и маркетинговых технологиях. В социальных сетях уже появилась информация, что лекция американской звезды, воспетой в фильме «Дьявол носит Prada», обойдется желающим в несколько десятков тысяч рублей. Для сравнения билеты на нашумевшее выступление американского коуча Тони Роббинса начинались от 30 тысяч рублей.

Напомним, что Анна Винтур стала прообразом героини Миранды Пристли в комедийной драме Дэвида Френкеля «Дьявол носит Prada». С июля 1988 года она занимает должность главного редактора журнала Vogue, а с 2013-го числится еще и художественным директором издательского дома Cond? Nast. Во время президентства Барака Обамы ее пригласили в специальный совет по искусству и гуманитарным наукам. В Великобритании Винтур награждена орденом Британской Империи, а во Франции – орденом Почетного легиона.



