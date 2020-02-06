Потанин «подвинул» Михельсона в списке богатейших россиян по версии «Форбс»

В списке богатейших россиян Forbes сменился лидер. Владелец «Интерроса» Владимир Потанин обогнал совладельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона.

Как сообщает 6 февраля издание, лидерство Потанину обеспечил его главный актив — «Норникель». С начала года ценные бумаги металлургического гиганта выросли почти на 60%. Если год назад они продавались за 13 500 рублей за штуку, то сегодня — до 21 426 рублей за акцию. К слову, в 2015 году Потанин уже возглавлял список «Форбс», так что ему находиться на пьедестале не впервой.

Всего на 100 миллионов долларов меньше у Вагита Алекперова. Главный нефтяной магнат России еще ни разу не был лидером, но издание прогнозирует, что шансы сделать это велики. Акции ЛУКОЙЛа еще в начале февраля 2019 года торговались на уровне 5461 рублей за штуку. А сегодня каждая стоит 6535 рублей.

Бывший лидер рейтинга — акционер «Новатэка» Леонид Михельсон пока третий, с состоянием в $24,9 млрд. Он не обеднел: просто его активы росли не так быстро, как у конкурентов.





Близкий к Владимиру Путину предприниматель Геннадий Тимченко — четвертый с состоянием в $22,7 млрд.