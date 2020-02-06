За гибель 16-летней Милены на железнодорожном переходе Туристской улицы с РЖД требуют более 2 миллионов рублей

Родители погибшей под поездом Милены Степанян просят взыскать с Российских железных дорог два миллиона рублей компенсации морального вреда и почти 100 тысяч рублей на погребение.

О сумме иска родителей Степанян к РЖД сообщили 6 февраля «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Истцы просят взыскать в равных долях расходы на погребение в сумме 95 тысяч 231 рубль и моральный вред в пользу Ваграма Степаняна и Татьяны Степанян по 1 миллиону каждому», – уточнили в пресс-службе.

Шестнадцатилетняя Милена Степанян погибла в начале февраля 2017 года. Она переходила железнодорожные пути на Туристской улице. Через месяц Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела.





Переход имеет печальную репутацию. Местные жители регулярно оказываются под колесами. РЖД считают его целиком безопасным.

Родители девушки подали иск за день до окончания исковой давности, она составляет три года. В расходы на погребение включена установка памятника. Материалы переданы судье, дело к рассмотрению еще не назначено.