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Бизнес
06.02.2020 14:31
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Неудачное «Дачное». Московский арбитраж не помог «Метрострою» в борьбе за контракт на реконструкцию депо в Петербурге

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований «Метростроя» по иску к Федеральной антимонопольной службе (ФАС): строитель петербургской подземки настаивал на неправомочности решения антимонопольщиков, из-за которого летом 2019 года контракт стоимостью 4,3 млрд рублей был заключен с другой компанией. 

Решение суда опубликовано на сайте «Электронного правосудия». «Заявление ОАО «Метрострой» о признании недействительными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы от 23.07.2019 года по делу № 223ФЗ788/19 оставить без удовлетворения», – говорится в документе. 

Напомним, что летом 2019 года ГУП «Петербургский метрополитен» начало подыскивать подрядчика для реконструкции депо «Дачное». «Метрострой» не смог пройти отбор из-за неправильно заполненных документов, а сам тендер выиграла компания «Фортесс». Однако, несмотря на победу, ГУП не стало заключать с ней контракт, а «Метрострой» попытался обжаловать свой недопуск в ФАС. К антимонопольщикам пришел и «Фортесс», требуя принудить «Петербургский метрополитен» к заключению контракта. ФАС встала на сторону «Фортесс».



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