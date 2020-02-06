«Обида пришла прямо с небес». Иван Ургант извинился за шутку перед Рогозиным, вышло ещё смешнее

Телеведущий Иван Ургант извинился за шутку перед главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, а затем ответил новой остротой. Выпуск «Вечернего Урганта» с извинениями опубликован на YouTube 6 февраля.

В начале шоу на Первом канале Иван Ургант напоминает, что в прошлой передаче комментировал новость о снижении требований к кандидатам для полета в космос. Это, по ироничному мнению ведущего, позволит становиться космонавтами людям с «легкими психическими отклонениями».

На шутку сначала отреагировал твиттер космического робота Фёдор. «Нет, Иван, речь идёт лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте», — говорилось в микроблоге.

Затем высказался и сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — написал он.





Иван Ургант заметил, что с робота взять нечего: «Понятно, бездушный кусок металла. Все функции свелись к одному — остроумно отвечать в «Твиттере». Однако от Дмитрия Рогозина такой реакции ведущий не ожидал. «Обида пришла прямо с небес, — пояснил Ургант, — Зачем вспоминать конфликт про верующих, за который я извинился. Это всё равно, чтобы я сейчас сказал: восемь лет для нашей программы — это много, а вот для строительства космодрома Восточный это ничего. Даже там ничего намозолиться не успело».

Ведущий вызвал автора, который якобы придумал шутку о космонавтах, и сделал ему выговор. Затем в традиционном блоке по обзору новостей Ургант прокомментировал заметку об испытаних разработанного Роскосмосом трамвая. «Уже были кое-какие испытания, не в первый раз Роскосмос запускает трамвай, но все запуски были неудачными. Дело в том, что трамвай уезжал и не возвращался», — отметил он.

Ранее Ивану Урганту пришлось извиняться за шутку в рождественском выпуске. Коллаж, на котором в яслях лежал Николас Кейдж в окружении «волхвов» — Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга, возмутил православных активистов.