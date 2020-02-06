Центр детский, нарушения взрослые. Счетная палата нашла 80 нарушений на 65 млн рублей в «Балтийском береге»

Контрольно-счетная палата Петербурга заглянула в отчетность ГБОУ «Балтийский берег» и нашла интересное: с 2017 по 2019 год аудиторы насчитали более 80 нарушений на общую сумму в 65,5 млн рублей. Об этом 6 февраля «Фонтанке» сообщили в ведомстве.

«Например, в ходе проверки контрактов на капитальный ремонт трамплинов, горы приземления и подсобных помещений в оздоровительном лагере «Молодежный» специалисты КСП выявили превышение цен в общей сумме на 50 миллионов рублей. Учреждение завысило стоимость различных материалов в 1,5-2 раза, а по некоторым позициям – в 18 раз (на искусственный газон, фанеру, покрытие горы приземления, систему снегозадержания и керамическую дорожку). Отметим, что в момент проверки КСП «Балтийский берег» заключил дополнительные соглашения с исполнителем работ и снизил первоначальную стоимость контрактов на 50 миллионов за счет уменьшения цен материалов», – рассказывают в Контрольно-счетной палате. В итоге ремонт трамплина к концу проверки КСП подешевел в два раза.

Нашлись проблемы и в части выплаты зарплат. КСП пришла к выводу, что за 2017-2019 годы учреждение допустило нарушение в этой сфере на сумму более 69 миллионов рублей. Из конкретных нарушений аудиторы указали на то, что в штатное расписание учреждения были включены должности, потребность в которых отсутствовала. Не все чисто и у учредителя ГБОУ «Балтийский берег», комитета по образованию. В Счетной палате сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

«Балтийский берег» – это многопрофильное оздоровительно-образовательное учреждение для школьников. В его состав входят несколько летних лагерей, школа-интернат, центр гражданского и патриотического воспитания, а также детско-юношеская спортивная школа. Часть структур учреждения располагается в Курортном районе Петербурга, а часть – на улице Черняховского.



