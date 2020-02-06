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06.02.2020 14:12
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Эксперты ГК «Полис Групп»: Рост цен на жилье на 25% за 2 года вполне реален

Эксперты ГК «Полис Групп»: Рост цен на жилье на 25% за 2 года вполне реален

ГК «Полис Групп»

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз озвучили в Совете Федерации, пишет газета «Известия». 

По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Здесь также подчеркивают, что прогнозируемого ранее резкого скачка цен на новостройки при переходе на проектное финансирование в России так и не произошло.  

Эксперты ГК «Полис Групп» назвали прогноз по росту стоимости жилья в обозначенных пределах вполне реальным. 

«Рост цен на рынке недвижимости на 25% за два года – вполне прогнозируемая ситуация, и причин для этого несколько. Затраты застройщиков растут вследствие введения проектного финансирования, банкам интересны высоко рентабельные проекты, поэтому большое количество квартир будет продаваться на завершающих стадиях строительства и даже в эксплуатационный период, что увеличит среднюю цену предложения на рынке. Небольшие компании часто не могут получить кредитные средства на строительство, соответственно, объем предложения медленно, но верно будет снижаться. Объем предложения будет снижаться еще и потому, что рынку нужно будет достичь более высокого ценового уровня, и если снижение ипотечных ставок или дотации государства не смогут в какой-либо степени компенсировать для покупателей рост цен, то вслед за сокращением спроса, сократится и предложение. Все просто. Сейчас делать выводы, что прогнозы, сделанные ранее, не подтвердились, не совсем правильно: рынок только переходит на новые правила, можно сказать, формируется заново», – отметила директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Напомним, с 1 июля 2019 года строительство новых жилых комплексов в России реализуется на принципах проектного финансирования. Теперь застройщики могут привлекать деньги дольщиков только с применением эскроу-счетов, на которых средства будут аккумулироваться до ввода объекта в эксплуатацию, а банки – осуществлять банковское сопровождение жилищных строительных проектов. 

ГК «Полис Групп» одной из первых в Петербурге начала строительство нового жилого комплекса по схеме проектного финансирование – ЖК «Мой мир» в Мурино. Продажи стартовали в ноябре 2019 года. 

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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