ВОЗ обвинила в распространении коронавируса международную компанию. После конференции в Сингапуре заболели несколько человек

Действия международной компании, которая созвала сотрудников на конференцию во время вспышки коронавируса, станут предметом расследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). После встречи в Сингапуре нездоровыми почувствовали себя несколько человек. Как минимум у троих диагностировали новый вид пневмонии.

Об этом 6 февраля сообщает Reuters. Название компании, как и ее род деятельности, не раскрываются. Известно лишь, что конференция проходила 16 января в отеле Grand Hyatt в Сингапуре. В ее работе принимали участие 94 человека, в том числе трое граждан КНР. Один человек приехал из эпицентра вспышки — города Ухань. Спустя две недели четверо представителей корпорации почувствовали себя плохо – позднее три случая коронавируса подтвердились в Малайзии и Южной Корее.

В отеле Grand Hyatt начали дезинфекцию.

Ранее стало известно, что в КНР коронавирус диагностирован у ребенка 30 часов от роду. Его заразила инфекцией собственная мать.





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