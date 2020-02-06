«Дурачков нашли». Лукашенко перед встречей с Путиным рассказал, как Россия пытается поставить белорусов на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку российско-белорусским отношениям перед запланированными на день именин Владимира Путина переговорами.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», – цитирует 6 февраля заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, российская сторона выступает против таких предложений, настаивая на «существенной премии» компаниям за поставки в соседнюю страну. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» – посетовал президент Белоруссии.

Он также подчеркнул, что его республика хочет «честного, прозрачного и искреннего сотрудничества с Россией». Лукашенко заверил, что стороны должны «налаживать отношения».

О запланированных на 7 февраля переговорах Путина и Лукашенко стало известно в начале недели.



