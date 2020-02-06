Финский Fortum за год потерял 4 млн евро из-за курса рубля, но выручка в России вновь превысила миллиард евро

Оборот финского энергетического концерна Fortum в России за 2019 год составил 1071 млн евро, говорится в финансовом отчёте компании от 6 февраля.

Большую часть выручки (86%) «Фортум» получил от электрогенерации. Выручка осталась примерно на уровне предыдущего года, зато сравнительная операционная прибыль выросла на 17%, до 317 млн евро. Как отмечается в отчёте, результат российского сегмента концерна поддержало развитие бизнеса теплоэнергетики. Эффект от изменения курса российского рубля составил 4 млн евро.

В ноябре 2019-го правительственная комиссия РФ по иностранным инвестициям разрешила сделку по поглощению финским Fortum немецкой Uniper, но она вступит в силу после внесения поправок в российское законодательство. Fortum рассчитывает закрыть сделку по увеличению доли в Uniper до 70,5% к концу первого квартала 2020 года.

Fortum является крупнейшим финским инвестором в России и лидером финского бизнеса в РФ в рейтинге влиятельности «Фонтанки».



