Финский Fortum за год потерял 4 млн евро из-за курса рубля, но выручка в России вновь превысила миллиард евро
Оборот финского энергетического концерна Fortum в России за 2019 год составил 1071 млн евро, говорится в финансовом отчёте компании от 6 февраля.
Большую часть выручки (86%) «Фортум» получил от электрогенерации. Выручка осталась примерно на уровне предыдущего года, зато сравнительная операционная прибыль выросла на 17%, до 317 млн евро. Как отмечается в отчёте, результат российского сегмента концерна поддержало развитие бизнеса теплоэнергетики. Эффект от изменения курса российского рубля составил 4 млн евро.
В ноябре 2019-го правительственная комиссия РФ по иностранным инвестициям разрешила сделку по поглощению финским Fortum немецкой Uniper, но она вступит в силу после внесения поправок в российское законодательство. Fortum рассчитывает закрыть сделку по увеличению доли в Uniper до 70,5% к концу первого квартала 2020 года.
Fortum является крупнейшим финским инвестором в России и лидером финского бизнеса в РФ в рейтинге влиятельности «Фонтанки».
Справка:
Помимо доли ТГК-1 в размере 29,45% в активах Fortum – 4,5 ГВт тепловой генерации в Западной Сибири и на Урале (бывшая ТГК-10), 35 МВт солнечной генерации, в планах компании – строительство солнечных и ветряных станций общей мощностью 110 МВт и 1,8 ГВт совместно с «Роснано». В 2018 году концерн приобрёл половину акций немецкой Uniper, которой в России принадлежит ПАО «Юнипро», став самым крупным иностранным игроком на энергетическом рынке РФ. Cовместный фонд Fortum и «Роснано» запустил ветропарк в Ульяновской области мощностью 35 МВт.
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