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06.02.2020 13:56
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Партнер бенефициара банка «Гефест» попал под уголовное дело. У Ананских он прятал от налоговой имущество

Попытка спрятать имущество от налоговой для бывшего директора компании «Конкорд» Евгения Бабушкина закончилась уголовным делом. Квадратные метры он якобы отдал организации, ныне принадлежащей владельцу компании-оператора наружной рекламы «Руан» и банка «Гефест» Вячеславу Ананских.

По данным «Фонтанки», Бабушкина задержали оперативники экономической полиции ранним утром накануне, 5 февраля. Поводом для визита стал долг перед налоговой инспекцией, к сентябрю 2018 года он якобы накопил порядка 16 млн рублей. Налоги, считает следствие, не платила компания под названием «Конкорд». ФНС арестовала ее счета, преимущественно в банке «Гефест», что подтверждается данными из системы «Спарк», и вынесла решения об аресте имущества. Под санкции попали 14 нежилых помещений, это квадратные метры в доме 28/32 по Курской улице, адрес указан как место регистрации «Конкорда».

По версии следствия, 5 сентября 2018 года недвижимость была отчуждена в пользу ООО «Калифорния». Фактически же осталась в пользовании ООО «ПК Аренда». Уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов) было возбуждено в конце ноября 2019 года.

Обе компании, «Калифорния» и «ПК Аренда», в настоящее время, по данным «Спарк», принадлежат Вячеславу Ананских. Вторая была переоформлена на него в мае 2019 года, учреждал и руководил ей Бабушкин. Оба по очереди директорствовали и в другой петербургской компании, «Аляска», учреждал ее Игорь Ананских, ныне депутат Госдумы, брат предпринимателя.


Что касается «Конкорда», то сейчас руководит им Комилджон Валиджонов. Бабушкин сложил полномочия генерального директора в октябре 2018 года. Компания еще под его руководством бывала поставщиком, например, для администраций Центрального и Курортного районов, пары городских театров, комитета по законности и правопорядку Смольного. «Конкорд» украшал город к праздникам, проводил концерты, шил костюмы и ремонтировал декорации. К концу декабря 2018 года компания заработала 418 млн рублей и заплатила 2,3 млн налогов.

Евгений Бабушкин официально избавился от всех своих активов, компаний к февралю 2020 года на него не зарегистрировано.

«Фонтанка» попыталась получить комментарий Вячеслава Ананских. Его телефон отключен.

Самые серьезные активы Вячеслава Ананских — компания-оператор наружной рекламы «Руан» и банк «Гефест». Год назад девять человек, среди которых управляющая банка Елена Галичина и продюсер Владимир Смолкин, были приговорены к условным срокам. На незаконном обналичивании они заработали 127 млн рублей. Обыски проходили и дома у Ананских. От оперативников ФСБ он решил защищаться, угрожал увольнениями, матерился и дрался, вплоть до сотрясения головного мозга у одного из сотрудников. Уголовное дело было прекращено, вместо судимости Ананских получил штраф в 90 тысяч рублей. 


© Фонтанка.Ру
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