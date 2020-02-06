Святой остров не принял сантехника. С Валаама увезли хозяина кубинских барабанов с галлюциногенной начинкой

Вахтовика с наркотическим музыкальным инструментом задержали на острове Валаам в Карелии. Об этом сообщает Северо-западное управление транспортной полиции 6 февраля.

38-летний сантехник отправился в отдел полиции накануне. Житель Архангельской области на Валааме работает вахтовым методом, оперативники задержали его сразу после прибытия на остров.

Скрасить жизнь среди святых мест мужчина собирался с помощью кубинских бонго. Полицейские вскрыли барабаны, внутри нашли свёрток из фольги. В нём хранился порошок, экспертиза показала, что вещество является галлюциногенным наркотиком.





«Любитель музыки ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере». Подозреваемый арестован.