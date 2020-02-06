«Яндекс» объяснил, откуда в Петербурге появились пробки на воде

Если оставить включенным навигатор в машине, то можно случайно «проложить дорогу» там, где ее нет. Так в Петербурге появилась морская пробка.

Необычное явление на «Яндекс.Картах» на днях обнаружили петербургские автомобилисты. Навигатор показывал автомобильный трафик и пробку в корабельном фарватере, хотя никакой дороги там нет и быть не может. Это моментально породило волну шуток в «Разговорчиках».

Несуществующая дорога пролегла по Галерному фарватеру в месте впадения Большой Невы в Невскую губу. Как пояснили «Фонтанке» в компании «Яндекс», на карте отображена линия маршрута парома в Хельсинки. Он перевозит машины, и поэтому навигатор и карты иногда предлагают автомобильные маршруты до финской столицы с его учетом.





«Такие дороги всегда отображаются на картах в наших приложениях. Конечно, пробки на паромной переправе не должны отображаться. Сейчас данные не отображаются, и мы поправим, чтобы они не отображались и в будущем», – сообщили в пресс-службе.

Пробка могла отобразиться на карте из-за того, что кто-то проехал с автомобилем на пароме с включенным навигатором, и приложение зафиксировало малую скорость. В компании добавили, что знают об этой «особенности» и планируют ее исправить.