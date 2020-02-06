Водоканал намерен спасти Петербург от 17 потопов. По мотивам прошлого лета реконструирует канализацию там, где возникали стихийные моря

В Санкт-Петербурге будет реконструирована канализация по 17 «потенциально подтопляемым» адресам. В этом списке те объекты, которые исчезали под водой во время сильных ливней 2019 года.

Как сообщает Водоканал 6 февраля, на трех адресах работы уже выполнены в прошлом году — на ул. Тельмана, наб. Фонтанки и Смольной набережной. В частности, по Тельмана устроены дополнительные дождевые колодцы и перемычка протяженностью в 40 метров для распределения поверхностных вод.

По 12 адресам Водоканал выполнит работы собственными средствами, из них на 8 — в 2020 году. В эту восьмерку попал, в частности, проезд в Зеленогорске на пр. Ленина под ж/д мостом на углу Вокзальной ул.; там все затапливает ручей Жемчужный. Еще по 4 объектам в текущем году выполнят проектирование, а саму реконструкцию — в 2021-м. Это перекресток пр. Энгельса и пр. Испытателей; перекресток пр. Испытателей и Коломяжского пр.; Кронштадтская площадь и главный «антигерой» лета — угол Парашютной и Репищевой. Его постоянно подтапливало после так называемых «нерасчетных» дождей. Реконструкцию здесь можно приравнять к строительству нового объекта канализации, специалисты проведут гидравлический расчет и комплексную модернизацию существующей системы водоотведения.

Два адреса — угол Лиговского и Воздухоплавательной (под ж/д мостом) и Синопская набережная (под путепроводом Херсонской улицы) — находятся в ведении СПб ГБУ «Мостотрест».

Напомним, снежная зима и весна 2018-2019 годов сменилась дождливым летом, в течение которого целые участки улично-дорожной сети превращались в моря. Водоканал утверждал, что нормы по приему городской канализации превышались в два и более раз. Полный «проблемный» список Водоканала можно изучить на официальном сайте.



