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Общество
06.02.2020 13:20
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В России могут появиться пожизненные сенаторы. Их количество еще будет обсуждаться

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию собирается оценить целесообразность увеличения числа сенаторов, которых в Совфед делегирует президент.

«Самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, – общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», – цитирует 6 февраля заявление члена комиссии Александра Чубарьяна ТАСС.

По его словам, что в этом отношении интересен и итальянский опыт, где в Сенат входят все, кто когда-либо занимал президентский пост. Также Чубарьян анонсировал увеличение числа сенаторов, которых выбирает глава государства. «Сейчас Совет Федерации комплектуется из представителей регионов, кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в Совет Федерации. Сейчас это норма 10% [от общего числа] – это 17 человек получается», – отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, призвав увеличить эту норму.

Чубарьян подчеркнул, что такими нововведениями можно повысить важность органа, наполнив его «более очевидным для всех представительством». Ему вторит и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, укрепление Совфеда – это «предложение разумное».

Он также подчеркнул, что  «Совет Федерации – это единственный конституционный орган государственной власти, который не имеет сроков полномочий». Вопрос о пожизненных сенаторах и их количестве будет обсуждаться, заверил Клишас.


Справка:

Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме 23 января, спустя всего неделю после оглашения президентом его идей. И «Единая Россия», и «оппозиционные фракции» единогласно их поддержали. Второе чтение может пройти не так стремительно. В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправок очень много, поэтому обсуждается вопрос переноса второго чтения «на конец февраля либо на начало марта».

Члены рабочей группы по выработке других правок предлагают ввести в Конституцию термин «верховный правитель». Член группы Елена Альшанская убеждала «Фонтанку», что их собрание – «не колхоз».

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