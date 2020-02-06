В России могут появиться пожизненные сенаторы. Их количество еще будет обсуждаться

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию собирается оценить целесообразность увеличения числа сенаторов, которых в Совфед делегирует президент.

«Самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, – общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», – цитирует 6 февраля заявление члена комиссии Александра Чубарьяна ТАСС.

По его словам, что в этом отношении интересен и итальянский опыт, где в Сенат входят все, кто когда-либо занимал президентский пост. Также Чубарьян анонсировал увеличение числа сенаторов, которых выбирает глава государства. «Сейчас Совет Федерации комплектуется из представителей регионов, кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в Совет Федерации. Сейчас это норма 10% [от общего числа] – это 17 человек получается», – отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, призвав увеличить эту норму.

Чубарьян подчеркнул, что такими нововведениями можно повысить важность органа, наполнив его «более очевидным для всех представительством». Ему вторит и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, укрепление Совфеда – это «предложение разумное».

Он также подчеркнул, что «Совет Федерации – это единственный конституционный орган государственной власти, который не имеет сроков полномочий». Вопрос о пожизненных сенаторах и их количестве будет обсуждаться, заверил Клишас.



